В Твери у школы сбили 10-летнего мальчика
Авария произошла днем, 13 ноября, на улице З. Коноплянниковой, в районе дома №3, в Твери.
10-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте. В ГИБДД уточнили, что ребенок возвращался из школы, до пешеходного перехода ему оставалось пройти ровно 25 метров.
Угрозы жизни ребенка нет. Водитель автомобиля остался на месте ДТП, признаков алкогольного опьянения у него нет.
Региональная Госавтоинспекция призывает пешеходов, во избежание несчастных случаев, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу в строго отведенных местах, убедившись, что вас пропускают. А в темное время суток, в условиях плохой видимости, использовать световозвращательные элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU