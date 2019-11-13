2019-11-13T12:55:53+03:00
Происшествия

В Твери у школы сбили 10-летнего мальчика

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте Фото: УГИБДД России по Тверской областиРебенок перебегал дорогу в неустановленном месте Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 13 ноября, на улице З. Коноплянниковой, в районе дома №3, в Твери.

10-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте. В ГИБДД уточнили, что ребенок возвращался из школы, до пешеходного перехода ему оставалось пройти ровно 25 метров.

Угрозы жизни ребенка нет. Водитель автомобиля остался на месте ДТП, признаков алкогольного опьянения у него нет.

Региональная Госавтоинспекция призывает пешеходов, во избежание несчастных случаев, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу в строго отведенных местах, убедившись, что вас пропускают. А в темное время суток, в условиях плохой видимости, использовать световозвращательные элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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