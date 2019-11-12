На трассе М-11 в Тверской области насмерть сбили пешехода
Мужчина стоял на дороге и не пытался её переходить
На скоростной трассе в Тверской области насмерть сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло утром, 1 ноября, на 127-м км трассы М-11, в Конаковском районе, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в светлое время суток, 31-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Ларгус", сбил на 59-летнего пешехода.
Мужчина стоял на проезжей части и не собирался ее переходить. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU