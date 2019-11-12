На трассе М-11 в Тверской области насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-12T10:42:25+03:00

На скоростной трассе в Тверской области насмерть сбили пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина стоял на дороге и не пытался её переходить

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ДТП произошло утром, 1 ноября, на 127-м км трассы М-11, в Конаковском районе, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в светлое время суток, 31-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Ларгус", сбил на 59-летнего пешехода.

Мужчина стоял на проезжей части и не собирался ее переходить. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU