В Тверской области охотник по ошибке подстрелил своего товарища

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-11T13:02:52+03:00

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Инцидент произошел в лесном массиве вблизи озера Бохот в Тверской области. Мужчины охотились на парнокопытных. Один из охотников в условиях неясно видимой цели принял силуэт своего товарища за дикого зверя и выстрелил в него. Ранение пришлось в живот.

В отношении 44-летнего жителя Новгородской области прокурором Пеновского района утвержден обвинительный акт.

Уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) с обвинительным актом направлено прокурором в Осташковский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU