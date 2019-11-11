В Тверской области охотник по ошибке подстрелил своего товарища
Мужчина предстанет перед судом
В Тверской области охотник подстрелил своего товарища Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в лесном массиве вблизи озера Бохот в Тверской области. Мужчины охотились на парнокопытных. Один из охотников в условиях неясно видимой цели принял силуэт своего товарища за дикого зверя и выстрелил в него. Ранение пришлось в живот.
В отношении 44-летнего жителя Новгородской области прокурором Пеновского района утвержден обвинительный акт.
Уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) с обвинительным актом направлено прокурором в Осташковский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU