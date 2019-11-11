2019-11-11T10:50:09+03:00
Общество

Жители деревни в Тверской области платили за невывезенный мусор

После вмешательства прокуратуры гражданам произведен перерасчет
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители деревни в Тверской области платили за мусор, который никто не вывозилЖители деревни в Тверской области платили за мусор, который никто не вывозилФото: Олег УКЛАДОВ
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В Торжокскую межрайонную прокуратуру обратился житель деревни Гальково. Мужчина сообщил, что жителям указанного населенного пункта приходится платить по квитанциям за вывоз ТБО, при том что отходы фактически не вывозятся.

Прокуратурой установлено, что администрацией Мирновского сельского поселения определена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и разработан реестр таких мест, согласно которому на территории деревни Гальково места накопления ТКО отсутствуют, сбор и транспортировка не производится.

Вместе с тем ООО "Тверьспецавтохозяйство" поручило ООО "ЕРКЦ" начисление и сбор денежных средств за коммунальную услугу по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов в отношении жителей, проживающих в указанной деревне.

После вмешательства прокуратуры жителям деревни произведен перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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