2019-11-11T10:34:48+03:00
Общество

И.о. главы города Кимры в Тверской области оштрафована на 630 тысяч рублей

Чиновница проводила закупки без конкурсных процедур
Ольга ТРОФИМОВА
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И.о. главы города Кимры оштрафована на 630 тысяч рублейИ.о. главы города Кимры оштрафована на 630 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проверку исполнения законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в ходе которой в администрации Кимрского района выявлены нарушения, провела Кимрская межрайонная прокуратура.

Надзорным органом установлены факты превышения объема закупок, а заключение договоров проходило без проведения конкурсных процедур.

- Прокурором в отношении виновного лица возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения и.о. главы города Кимры привлечена к наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за каждое правонарушение, - сообщили в областной прокуратуре.

Общая сумма штрафов составила 630 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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