И.о. главы города Кимры в Тверской области оштрафована на 630 тысяч рублей
Проверку исполнения законодательства о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в ходе которой в администрации Кимрского района выявлены нарушения, провела Кимрская межрайонная прокуратура.
Надзорным органом установлены факты превышения объема закупок, а заключение договоров проходило без проведения конкурсных процедур.
- Прокурором в отношении виновного лица возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения и.о. главы города Кимры привлечена к наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за каждое правонарушение, - сообщили в областной прокуратуре.
Общая сумма штрафов составила 630 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU