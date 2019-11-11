2019-11-11T09:45:11+03:00
Происшествия

В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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ПО подозрению в распространении наркотиков задержали семейную паруПО подозрению в распространении наркотиков задержали семейную паруФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери на улице Ротмистрова задержали 33-летнюю женщину и 42-летнего мужчину при попытке распространения запрещенных веществ.

При досмотре у злоумышленников изъяли 36 свертков с наркотическим средством массой 100 г. По данным оперативников, подозреваемые планировали распространять наркотики посредством "закладок" на территории Твери.

Фигуранты допрошены, в содеянном сознались, помещены в изолятор временного содержания. За распространение наркотиков им грозит до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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