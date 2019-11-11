Электрички из Москвы прибывают в Тверскую область с задержкой расписания

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-11T09:32:33+03:00

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Утром, 11 ноября, задержались несколько поездов отправлением в Москву.

Пригородный поезд № 6603 Конаково – Москва задерживается на ст. Решетниково по техническим причинам. В связи с этим могут также задержаться другие пригородные поезда в сторону Москвы, идущие следом. Об этом сообщили в Московско-Тверской ППК.

Задержка поездов повлияла на отправление двух поездов из Москвы, отправляющихся по обороту. Поезда № 6708 Москва – Крюково (отпр. 9:01) и № 6606 Москва – Конаково (отпр. 9:22) отправятся позднее.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в электропоездах.

ИСТОЧНИК KP.RU