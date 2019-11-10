Жители Торжка просят помочь лебедю, который не смог улететь в тёплые края

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-10T19:35:04+03:00

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Днём 10 ноября жители Торжка увидели лебедя, который плавал в Тверце. Эти птицы давно отправились в тёплые края, но он, очевидно, не смог улететь.

Зима не за горами, и птице не выжить. Информацию о лебеде неравнодушные горожане незамедлительно разместили на местном портале www.gorodtorzhok.ru.

Волонтёры, которые хотят спасти птицу, нашлись. Они хотят отвезти лебедя на зимовку в реабилитационный центр диких животных "Ромашка" в Зубцовском районе и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным. Нужна помощь в поисках и поимке лебедя, нужна лодка. Желающие помочь в поисках птицы, звоните по телефону 89040022550.

ИСТОЧНИК KP.RU