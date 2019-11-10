Тверь попала в ТОП-10 городов по бронированию жилья на Новый год
Рейтинг составлен на основании оплаченных туристами заявок
.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Тверь вошла в ТОП-10 популярных городов для встречи Нового года и проведения новогодних каникул.
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Данный сервис составил рейтинг городов на основании данных оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.
Также в первую десятку популярных новогодних городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург и Калининград.
ИСТОЧНИК KP.RU