Жители Тверской области могут принять участие во всероссийской благотворительной акции

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-10T17:09:22+03:00

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Жители региона и социально ответственные организации могут принять участие во всероссийской акции «Щедрый вторник». Она приурочена к Всемирному дню благотворительности, который состоится 3 декабря 2019 года.

Мероприятия в рамках «Щедрого вторника» будут проходить с 19 ноября по 4 декабря 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, «Щедрый вторник» на протяжении нескольких лет является открытой платформой для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, учреждений культуры, спорта и других организаций.

Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций.

Так, к примеру, в 2018 году в акции приняла участие Тверская академическая областная филармония. Средства, собранные от продажи билетов на музыкальную сказку «Волшебная лампа Аладдина» пошли на благотворительность - были переданы для лечения детей с тяжелыми поражениями слуха.

ИСТОЧНИК KP.RU