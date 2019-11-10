2019-11-10T15:15:26+03:00
Общество

Под Весьегонском Тверской области починили дорогу, размытую осенним половодьем

Работа на других пострадавших от большой воды участках продолжается
Алина ПЕТРОВА
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Здесь все починили. Фото: соцсетиЗдесь все починили. Фото: соцсети
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В Весьегонском муниципальном округе заверены восстановительные работы на участке автодороги Сандово - Любегощи - «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна». Дорога была повреждена во время проливных дождей 4-6 ноября.

В официальном сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что проезд по дороге обеспечен.

Также в ближайшее время планируется завершение восстановительных работ на других повреждённых участках дорог, проходящих по территории муниципального образования: это Петровское – Пронино и Шарицы – Раменье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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