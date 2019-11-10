Ветеран УФСИН учил заключённых колонии Твери «жать» гирю
В колонии строгого режима прошёл турнир
На турнире. Фото: УФСИН Тверской области
Изменить размер текста:
В тверскую колонию строго режима на днях приехал многократный чемпион мира и Европы по гиревому спорту 69-летний Николай Копошко.
Основные титулы он закрыл уже после выхода на заслуженный отдых - он ветеран уголовно-исполнительной системы.
Как поясняют в региональном УФИН, во время его визита был организован турнир по гиревому спорту среди осужденных.
Гость возглавил судейскую коллегию. Провёл мастер-класс - выполнил упражнения с гирей.
Победители турнира подучили призы от администрации колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU