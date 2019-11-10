2019-11-10T12:09:06+03:00
Общество

Ветеран УФСИН учил заключённых колонии Твери «жать» гирю

В колонии строгого режима прошёл турнир
Алина ПЕТРОВА
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На турнире. Фото: УФСИН Тверской областиНа турнире. Фото: УФСИН Тверской области
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В тверскую колонию строго режима на днях приехал многократный чемпион мира и Европы по гиревому спорту 69-летний Николай Копошко.

Основные титулы он закрыл уже после выхода на заслуженный отдых - он ветеран уголовно-исполнительной системы.

Как поясняют в региональном УФИН, во время его визита был организован турнир по гиревому спорту среди осужденных.

Гость возглавил судейскую коллегию. Провёл мастер-класс - выполнил упражнения с гирей.

Победители турнира подучили призы от администрации колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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