Драмтеатр Твери решил «пройтись по классике» в честь 90-летия главного режиссёра
10 ноября 90-летний юбилей отмечает Вера Андреевна Ефремова, вот уже более сорока лет она - главный режиссёр Тверского областного академического театра драмы.
В театре сегодня в честь юбилея главрежа дадут "Отцы и дети" в постановке ученика Ефремовой Александра Павлишина.
«Комсомольская правда»-Тверь» присоединяется к поздравлениям!
СПРАВКА « КП»
Вера Ефремова возглавила тверской Драмтеатр в 1974 году. Сегодня она народная артистка России, лауреат государственной премии России, обладатель многочисленных наград.
На тверской сцене она поставила несколько десятков спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Знаковый, любимый спектакль главного режиссёра "Вишнёвый сад" "жил" на сцене 40 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU