Драмтеатр Твери решил «пройтись по классике» в честь 90-летия главного режиссёра

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-10T11:33:31+03:00

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10 ноября 90-летний юбилей отмечает Вера Андреевна Ефремова, вот уже более сорока лет она - главный режиссёр Тверского областного академического театра драмы.

В театре сегодня в честь юбилея главрежа дадут "Отцы и дети" в постановке ученика Ефремовой Александра Павлишина.

«Комсомольская правда»-Тверь» присоединяется к поздравлениям!

СПРАВКА « КП»

Вера Ефремова возглавила тверской Драмтеатр в 1974 году. Сегодня она народная артистка России, лауреат государственной премии России, обладатель многочисленных наград.

На тверской сцене она поставила несколько десятков спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Знаковый, любимый спектакль главного режиссёра "Вишнёвый сад" "жил" на сцене 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU