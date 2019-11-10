2019-11-10T07:33:57+03:00
Общество

Осеннее половодье в Тверской области контролирует оперативный штаб

В штабе - чиновники, представители МЧС, силовики
Алина ПЕТРОВА
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Вот так сейчас по Вышним Волочком. Фото: соцсетиВот так сейчас по Вышним Волочком. Фото: соцсети
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8 и 9 ноября началось повышение уровня воды в реке Тверце в районе деревень Елизаветино и Тверстянка Вышневолоцкого городского округа. Дома и мосты пока не пострадали.

В официальном сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что в настоящее время уровень воды стабилизируется, ситуация находится на контроле оперативного штаба, созданного в Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени для устранения последствий обильных осадков, выпавших в регионе 4-6 ноября.

Под контролем оперативного штаба находится также гидрологическая обстановка в Фировском и Максатихинском районах. По состоянию на 18.00 9 ноября уровень воды в реке Молога составляет 387 см при критическом уровне 420 см. В регионе продолжаются восстановительные работы на дорогах, поврежденных в результате проливных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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