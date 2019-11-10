Кладбище домашних животных уничтожили в Твери
Кладбище домашних животных в Пролетарском районе в начале октября обнаружили блогеры.
Вдоль серой кирпичной стены на улице Дальняя Пристань, недалеко от улицы Маршала Будённого, выстроились маленькие надгробия с именами домашних питомцев и букеты искусственных цветов.
Но не успели СМИ и соцсети отписаться на эту тему, как захоронения были снесены.
В группе «Подслушано Тверь» в соцсети ВКонтакте опубликованы фото, на которых видно: захоронения сравняли с землёй, на грунте - следы протекторов шин.
«Долгие годы там хранили животных, а вчера все цветы собрали в мусорные мешки и увезли на помойку. Также эти люди раскапывают могилки животных... Скоро скорей всё раскопают... Может кто знает, что за организация это делает?» - спрашивает автор поста.
Пользователи соцсети сошлись в комментариях на том, что раз место захоронений было раскрыто, то логично, что его уничтожили. Ведь кладбище незаконно. Кто сносит захоронения пока неизвестно.
Власти ли города, собственники ли участка - никаких официальных комментариев пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU