Кладбище домашних животных уничтожили в Твери

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-10T09:07:29+03:00

Здесь было кладбище домашних животных. Фото: группа «Подслушано Тверь» в соцсети ВКонтакте

Захоронения под кирпичной стеной на Пролетарке были незаконными

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Кладбище домашних животных в Пролетарском районе в начале октября обнаружили блогеры.

Вдоль серой кирпичной стены на улице Дальняя Пристань, недалеко от улицы Маршала Будённого, выстроились маленькие надгробия с именами домашних питомцев и букеты искусственных цветов.

Но не успели СМИ и соцсети отписаться на эту тему, как захоронения были снесены.

В группе «Подслушано Тверь» в соцсети ВКонтакте опубликованы фото, на которых видно: захоронения сравняли с землёй, на грунте - следы протекторов шин.

«Долгие годы там хранили животных, а вчера все цветы собрали в мусорные мешки и увезли на помойку. Также эти люди раскапывают могилки животных... Скоро скорей всё раскопают... Может кто знает, что за организация это делает?» - спрашивает автор поста.

Пользователи соцсети сошлись в комментариях на том, что раз место захоронений было раскрыто, то логично, что его уничтожили. Ведь кладбище незаконно. Кто сносит захоронения пока неизвестно.

Власти ли города, собственники ли участка - никаких официальных комментариев пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU