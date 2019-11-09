Танцевальная пара из Твери Арсен Агамалян и Оксана Васильева взяли золото на престижном турнире в Нидерландах
Двухкратный чемпионы мира по бальному танцу (латиноамериканское шоу), многократные чемпионы Европы Оксана Васильева и Арсен Агамалян заняли первое место на Dutch Open Dance Festival.
Фестиваль проходил в городе Ассен, Нидерланды. Сюда с 1999 года приезжают мировые звезды спортивных бальных танцев, как профессионалы, так и любители.
О победе на турнире Арсен Агамалян сообщил на своей страничке в соцсети: «Первое место! Мы не были здесь с 2013 года... Как же приятно окунуться в эту потрясающую атмосферу !!! Мы танцевали здесь шоу когда было много пар,когда было мало пар,но никогда не выигрывали ...и как же приятно когда то, о чём ты когда-то мечтал, хотел, сбывается».
«Комсомольская правда»-Тверь присоединяется к поздравлениям!
ИСТОЧНИК KP.RU