2019-11-09T21:02:57+03:00
Общество

Танцевальная пара из Твери Арсен Агамалян и Оксана Васильева взяли золото на престижном турнире в Нидерландах

Пара неоднократно участвовала в Dutch Open Dance Festival, но победила впервые
Алина ПЕТРОВА
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Фото после победы на турнире. Фото: страница героя публикации в соцсетиФото после победы на турнире. Фото: страница героя публикации в соцсети
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Двухкратный чемпионы мира по бальному танцу (латиноамериканское шоу), многократные чемпионы Европы Оксана Васильева и Арсен Агамалян заняли первое место на Dutch Open Dance Festival.

Фестиваль проходил в городе Ассен, Нидерланды. Сюда с 1999 года приезжают мировые звезды спортивных бальных танцев, как профессионалы, так и любители.

О победе на турнире Арсен Агамалян сообщил на своей страничке в соцсети: «Первое место! Мы не были здесь с 2013 года... Как же приятно окунуться в эту потрясающую атмосферу !!! Мы танцевали здесь шоу когда было много пар,когда было мало пар,но никогда не выигрывали ...и как же приятно когда то, о чём ты когда-то мечтал, хотел, сбывается».

«Комсомольская правда»-Тверь присоединяется к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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