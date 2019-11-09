2019-11-09T18:40:41+03:00
Общество

Руководство Тверской области наградило отличившихся на службе полицейских

Награждали в преддверии профессионального праздника
Алина ПЕТРОВА
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На церемонии в Драмтеатре. Фото: пресс-служба правительства Тверской областиНа церемонии в Драмтеатре. Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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8 ноября в Тверcком академическом театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться 10 ноября.

Правоохранителей и ветеранов службы Тверского региона с предстоящим профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя, он же наградил отличившихся на службе полицейских.

За добросовестную службу, особый вклад в обеспечение правопорядка на территории Верхневолжья вручены государственные и региональные награды 13 сотрудникам органов внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Игорь Озеров, заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тверской области, медалью «За отличие в охране общественного Благодарность губернатора Тверской области объявлена заместителю начальника отдела организации тылового обеспечения УМВД РФ по Тверской области Валерию Яшкевичу, начальнику отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела МВД «Вышневолоцкий» Сергею Лисицкому, старшему следователю межмуниципального отдела МВД «Кашинский» Ирине Хлыстовой, старшему участковому уполномоченному полиции межмуниципального отдела МВД «Торжокский» Сергею Шичкину, оперуполномоченному отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД «Нелидовский» Роману Фёдорову, полицейскому роты по охране объектов органов внутренних дел УМВД РФ по Тверской области Юрию Кононову и полицейскому-водителю межмуниципального отдела МВД

ИСТОЧНИК KP.RU

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