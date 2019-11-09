В Ботаническом саду Твери вырастили гроздь бананов весом 30 килограммов
Несмотря на то, что в Твери около нуля и мокрый снег, в Ботаническом саду тропически тепло. Урожай бананов поспел. Причём, некоторые грозди весят очень немало.
- Очередная гроздь бананов потянула сразу на 29,5 кг!!! - делятся сотрудники Ботанического сада на страничке в соцсети.
На фото, иллюстрирующем пост, видно, что сотрудник Ботсада держит "урожай" с трудом. Срезанная банановая гроздь в полном объеме была отправлена на дозревание в специально подготовленное для этого место.
- А поэтому, дорогие наши друзья, мы в скором времени пригласим вас на открытую "общественную" дегустацию, обещают в тверском Ботсаду.
ИСТОЧНИК KP.RU