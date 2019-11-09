Форсаж по-тверски: пьяный водитель иномарки протаранил два автомобиля в центре Твери, а уходя от гаишников «собрал» ещё шесть

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-09T12:02:45+03:00

Машина с пьяным за рулем попала в поле видеорегистраторов. Фото: кадр с видео, размещённого в группе «Подслушано у водителей. Тверь» в соцсети ВКонтакте

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Около часа ночи 9 ноября на проспекте Чайковского автомобиль Хонда Цивик протаранил две машины на светофоре. Затем пытался скрыться с места аварии.

Лихой форсаж пьяного автолюбителя попал в поле видеорегистраторов и уже выложен в соцсетях.

«Крутыми виражами он помчался по тротуару, сбил бетонные блоки, чуть не угробил людей на остановке, затем развернувшись полетел по дворам, помяв еще ни одну машину»,- сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети ВКонтакте.

- Когда он влетел, вышел из машины, еле стоя и с разбитой головой. Потом сел в машину, заблокировал двери и здесь началось ГТА. Его пытались остановить сразу, но тот дал по газам помчался по тротуару, чуть не влетев в автобусную остановку, физических сил у свидетелей не было, - делятся очевидцы.

Они же сообщают, что пытаясь скрыться с места преступления во дворах на Склизкова, водитель «собрал» ещё порядка шести машин. После чего был задержан правоохранителями. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU