Форсаж по-тверски: пьяный водитель иномарки протаранил два автомобиля в центре Твери, а уходя от гаишников «собрал» ещё шесть
Около часа ночи 9 ноября на проспекте Чайковского автомобиль Хонда Цивик протаранил две машины на светофоре. Затем пытался скрыться с места аварии.
Лихой форсаж пьяного автолюбителя попал в поле видеорегистраторов и уже выложен в соцсетях.
«Крутыми виражами он помчался по тротуару, сбил бетонные блоки, чуть не угробил людей на остановке, затем развернувшись полетел по дворам, помяв еще ни одну машину»,- сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети ВКонтакте.
- Когда он влетел, вышел из машины, еле стоя и с разбитой головой. Потом сел в машину, заблокировал двери и здесь началось ГТА. Его пытались остановить сразу, но тот дал по газам помчался по тротуару, чуть не влетев в автобусную остановку, физических сил у свидетелей не было, - делятся очевидцы.
Они же сообщают, что пытаясь скрыться с места преступления во дворах на Склизкова, водитель «собрал» ещё порядка шести машин. После чего был задержан правоохранителями. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU