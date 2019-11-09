Власти Твери предлагают горожанам покормить птиц в парке Победы
Можно кормить уточек, синичек и прочих пташек
С уточками получаются отличные фотки. Фото: администрация Твери
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Предложение покормить птичек в парке Победы городские власти разместили на официальной странице городминистрации в соцсети.
Да, парк Победы - это не только куча военной техники. Здесь ещё есть уголки ландшафта. Деревья...
- Неравнодушные жители смастерили кормушку для синиц, и теперь пташки сыты и довольны, - замечают в горадминистрации. - А для птиц покрупнее вы можете принести корм в наши стационарные кормушки из дерева .
Можно и уточек покормить на берегу. Так что приходите гулять и делать красивые фото.
ИСТОЧНИК KP.RU