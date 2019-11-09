Власти Твери определились с расценками на туалеты и аттракционы в Горсаду

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-09T14:26:22+03:00

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На сайте горадминистрации опубликовано постановление о расценках платные услуги МУП "Дирекция парков". Постановление касается цен на аттракционы, которые варьируются от 130 рублей до 80 рублей.

Самыми дорогими остаются Колесо обозрения, аттракционы «Пират», «Ромашка», «Зорб», «Ракушки».

Так же документ прописывает стоимость торговых мест в Городском саду, в "Ландшафтном парке "Пойма Тьмаки" и парке Победы. Так, к примеру, торговое место обойдётся предпринимателям в Горсаду от 1 400 до 29 700 рублей в месяц. В праздники расценки выше.

В туалет в Горсаду можно сходить за 12 рублей, прокат коньков обойдётся - 60 рублей в час, а посещение дискотеки - 100 рублей. Организационный сбор при проведении праздника в парках или Горсаду составит 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU