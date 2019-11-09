2019-11-09T10:05:14+03:00
Общество

Тверская область попала в число регионов-аутсайдеров по благоустройству малых городов

Торжок не смог реализовать заявленный на всероссийский конкурс проект
Алина ПЕТРОВА
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Торжок с его старинными монастырями и храмами выполнить требования конкурса в срок не смог.Торжок с его старинными монастырями и храмами выполнить требования конкурса в срок не смог.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Тверская область вошла в число регионов, которые не смогли реализовать проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Точнее речь идёт о Торжке, который в прошлом году стал одним из победителей проекта. Об этом в минувшую пятницу, 8 ноября, заявил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на заседании проектного комитета нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает ТАСС.

Мутко так же заметил, что города, нарушившие сроки реализации проекта не будут допущены к следующему конкурсному отбору. Он добавил, что, когда отставание будет устранено, регионы вновь смогут участвовать в конкурсном отборе. В рамках заседания было озвучено, что на 1 ноября 10 проектов, победивших в конкурсе 2018 года, имеют низкую степень реализации. В Торжке задуманное в плане Благоустройства воплощено в жизнь лишь на 60%.

Напомним, итоги первого ежегодного конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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