2019-11-09T08:57:08+03:00
Общество

Папам Твери предлагают сходить в театр кукол за рубль

Правда, нужно прихватить с собой чадо и оплатить полную стоимость детского билета
Алина ПЕТРОВА
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Вот он какой «Аленький цветочек»! Фото: сайт Тверского театра куколВот он какой «Аленький цветочек»! Фото: сайт Тверского театра кукол
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На спектакль «Аленький цветочек» 10 ноября в 11:00 тверские отцы смогут приобрести входной билет всего за один рубль.

Но не все так просто - на сайте театра сообщается, что папа должен привести с собой ребёнка. За малыша придётся заплатить по-полной - детский билет стоит от 350 до 400 рублей в зависимости от места.

Акцию «Папа за 1 рубль» в театре планируют сделать регулярной и проводить ежемесячно, старт был две в октябре.

Кстати, за рубль пройти на представление смогут не только папы, но и дедушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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