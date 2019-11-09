Папам Твери предлагают сходить в театр кукол за рубль
Правда, нужно прихватить с собой чадо и оплатить полную стоимость детского билета
Вот он какой «Аленький цветочек»! Фото: сайт Тверского театра кукол
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На спектакль «Аленький цветочек» 10 ноября в 11:00 тверские отцы смогут приобрести входной билет всего за один рубль.
Но не все так просто - на сайте театра сообщается, что папа должен привести с собой ребёнка. За малыша придётся заплатить по-полной - детский билет стоит от 350 до 400 рублей в зависимости от места.
Акцию «Папа за 1 рубль» в театре планируют сделать регулярной и проводить ежемесячно, старт был две в октябре.
Кстати, за рубль пройти на представление смогут не только папы, но и дедушки.
ИСТОЧНИК KP.RU