СЕГОДНЯ 21:08 2019-11-08T21:22:26+03:00

Приём заявок на конкурс продлится до 21 февраля 2020 года

На этот раз он посвящен Году памяти и славы

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В Твери стартовал II Региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ» среди молодых и состоявшихся авторов. В этом году он посвящён Году памяти и славы. О начале приёма заявок объявляют благотворительный фонд «Фонд поддержки Театра юного зрителя «стАРТ» и Тверской театр юного зрителя.

Напомним, итоги предыдущего конкурса были впечатляющими. В 2017-2018 годах в I Региональном литературном конкурсе «Vita.ТЮЗ» приняли участие авторы не только из России, но и из 8 зарубежных стран.

Задача конкурса в этом году - сохранение и передача исторической памяти о Великой Отечественной войне через литературные произведения, популяризация современной драматургии о Великой Отечественной войне, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

Проект реализуется при финансовой поддержке управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области.

Приём заявок на конкурс продлится до 21 февраля 2020 года, победители будут объявлены 24 апреля 2020 года.

Подробнее с правилами участия, порядком и сроками проведения Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте театра в разделе «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU