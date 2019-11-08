2019-11-08T21:22:26+03:00
Звезды

В Твери стартовал II Региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ»

На этот раз он посвящен Году памяти и славы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Приём заявок на конкурс продлится до 21 февраля 2020 годаПриём заявок на конкурс продлится до 21 февраля 2020 года
Изменить размер текста:

В Твери стартовал II Региональный литературный конкурс «Vita.ТЮЗ» среди молодых и состоявшихся авторов. В этом году он посвящён Году памяти и славы. О начале приёма заявок объявляют благотворительный фонд «Фонд поддержки Театра юного зрителя «стАРТ» и Тверской театр юного зрителя.

Напомним, итоги предыдущего конкурса были впечатляющими. В 2017-2018 годах в I Региональном литературном конкурсе «Vita.ТЮЗ» приняли участие авторы не только из России, но и из 8 зарубежных стран.

Задача конкурса в этом году - сохранение и передача исторической памяти о Великой Отечественной войне через литературные произведения, популяризация современной драматургии о Великой Отечественной войне, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

Проект реализуется при финансовой поддержке управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области.

Приём заявок на конкурс продлится до 21 февраля 2020 года, победители будут объявлены 24 апреля 2020 года.

Подробнее с правилами участия, порядком и сроками проведения Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте театра в разделе «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В третьем матче гостевого турне "Динамо" Тверь потерпело поражение
Водитель, по вине которого на трассе в Тверской области погиб пешеход, предстанет перед судом
В Детском музейном центре Твери выступит известный фольклорист и сказитель Александр Маточкин
Почтальоны, пострадавшие в ДТП в Твери, находятся в удовлетворительном состоянии
На пожаре в Тверской области погиб мужчина
Тверская Горьковка приглашает послушать ранние юмористические рассказы Чехова
Жители Кувшиновского района Тверской области платили за вывоз мусора по завышенным тарифам
На рынке в Тверской области иностранной хурмой торговали без разрешения
Жителям Твери расскажут о правах потребителя при вызове такси и пользовании каршерингом
Дошколят в Твери кормили некачественным творогом и сметаной
На вокзале в Тверской области у пенсионерки украли 700 тысяч рублей
В Твери юным спортсменам вручили знаки отличия ГТО
На бульвар Радищева в Твери вернули парковые качели