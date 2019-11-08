2019-11-08T20:34:51+03:00
Спорт

В третьем матче гостевого турне "Динамо" Тверь потерпело поражение

Команда из Нижнего Новгорода обыграла бело-голубых в овертайме
Ольга ТРОФИМОВА
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"Динамо" Тверь возвращается из гостевого турне Фото:vhl.dynamo.ru"Динамо" Тверь возвращается из гостевого турне Фото:vhl.dynamo.ru
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Заключительную игру трематчевого гостевого турне тверское "Динамо" провело в Нижнем Новгороде 7 ноября.

Команда встретилась на льду с ХК "Топедо-Горький". Игра получилась динамичной. В стартовой пятиминутке динамовцы получили большинство, но распорядиться преимуществом в одного игрока должным образом не смогли.

К концу второго периода на табло светилась "ничья" - 1:1. Третий период активнее провела тверская команда, но переиграть соперника так и не смогла.

Начало овертайма "Динамо" сыграло в меньшинстве. Это и стало концовкой матча. На 44-й минуте дополнительного периода шайба после броска капитана горьковчан Никиты Лисова попала в конек хоккеиста "Динамо", от которого срикошетила в сетку.

2:1 – победа "Торпедо-Горький".

"Динамо" возвращается в Тверь, набрав три турнирных балла из шести возможных.

Следующим соперником тверского "Динамо" станет команда из Санкт-Петербурга "СКА-Нева". Игра состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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