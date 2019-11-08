2019-11-08T20:12:40+03:00
Звезды

В Детском музейном центре Твери выступит известный фольклорист и сказитель Александр Маточкин

Вечер пройдет в рамках выставки «Часы бывают разные»
Ирина ТАРАСОВА
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Александр Маточкин – известный фольклорист, собиратель и исполнитель редких образцов русского эпоса. Фото: из архива Александра МаточкинаАлександр Маточкин – известный фольклорист, собиратель и исполнитель редких образцов русского эпоса. Фото: из архива Александра Маточкина
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15 ноября в Детском музейном центре ТГОМ состоится сказительный вечер: русские песни, былины и сказки. Встреча пройдет в рамках выставки «Часы бывают разные».

Перед зрителями выступит настоящий сказитель, который с помощью былин и сказаний, как с помощью настоящей машины времени, поможет мысленно путешествовать по разным сказочным странам, временам и событиям!

Немного о госте. Александр Маточкин – известный фольклорист, собиратель и исполнитель редких образцов русского эпоса, старинных песен и сказок. Он занимается русской устной традицией с 1998 года, сказительством — с 2007 года.

На вечере будет интересно и детям, и взрослым. Главное, записаться.

Адрес: Тверь, ул.Советская, д.3а.

Вход – 200 руб. Справки и запись по телефону: 8(4822)457176.

ИСТОЧНИК KP.RU

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