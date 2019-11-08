2019-11-08T14:33:04+03:00
Общество

Западные и центральные районы Тверской области окутал туман

Водителей предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверскую область окутал густой туманТверскую область окутал густой туманФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 8 ноября, ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели сообщают, что в течение дня и вечером 8 ноября в западных и центральных районах Тверской области сохранится туман. В некоторых районах видимость будет ограничена до 300-800 м.

Не исключено, что в связи с теплой и дождливой погодой, неблагоприятный прогноз сохранится и на выходные. Синоптики обещали, что будет не по-ноябрьски тепло и сыро.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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