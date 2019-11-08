Дети из реабилитационного центра Твери рисовали на тему безопасности на железной дороге
Транспортные полицейские, сотрудники линейного отдела полиции на станции Тверь, провели конкурс рисунков на тему «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь».
В конкурсе принимали участие воспитанников областного социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних города Твери. На суд жюри, состоящего из инспекторов отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь и членов Общественного совета линейного подразделения, были представлены рисунки, в которых юные художники изобразили причины, по которым люди получают травмы на железной дороге.
- Основной целью конкурса являлось привлечение внимания детей к безопасности на железной дороге, повышение и закрепление знаний о правилах личной безопасности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.
Все работы очень понравились жюри, участников наградили почётными грамотами и подарками, а рисунки-победители отправили в Управление на транспорте МВД России по ЦФО. Они будут участвовать в следующих уровнях конкурса.
Один из рисунков для конкурса «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь». Фото: ЛО МВД на станции Тверь.
Один из рисунков для конкурса «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь». Фото: ЛО МВД на станции Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU