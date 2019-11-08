Дети из реабилитационного центра Твери рисовали на тему безопасности на железной дороге

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-08T14:28:55+03:00

Один из рисунков для конкурса «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь». Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

Они приняли участие в конкурсе в рамках акции "Береги жизнь"

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Транспортные полицейские, сотрудники линейного отдела полиции на станции Тверь, провели конкурс рисунков на тему «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь».

В конкурсе принимали участие воспитанников областного социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних города Твери. На суд жюри, состоящего из инспекторов отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь и членов Общественного совета линейного подразделения, были представлены рисунки, в которых юные художники изобразили причины, по которым люди получают травмы на железной дороге.

- Основной целью конкурса являлось привлечение внимания детей к безопасности на железной дороге, повышение и закрепление знаний о правилах личной безопасности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.

Все работы очень понравились жюри, участников наградили почётными грамотами и подарками, а рисунки-победители отправили в Управление на транспорте МВД России по ЦФО. Они будут участвовать в следующих уровнях конкурса.

Один из рисунков для конкурса «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь». Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

Один из рисунков для конкурса «Будь внимателен на железной дороге. Сбереги Жизнь». Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU