Третий энергоблок Калининской АЭС в Тверской области включен в сеть
8 ноября, в 00:19 ночи, энергоблок №3 Калининской АЭС в Тверской области включен в сеть после завершения краткосрочного ремонта на электротехническом оборудовании.
Напомним, 7 ноября, энергоблок отключили от сети в результате срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.
- В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, - сообщили в пресс-центре Калининской АЭС.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.
ИСТОЧНИК KP.RU