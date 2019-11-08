Третий энергоблок Калининской АЭС в Тверской области включен в сеть

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-08T14:20:33+03:00

Все четыре энергоблока Калининской АЭС находятся в работе Фото: rosenergoatom.ru

Все четыре энергоблока находятся в работе

Изменить размер текста: A A

8 ноября, в 00:19 ночи, энергоблок №3 Калининской АЭС в Тверской области включен в сеть после завершения краткосрочного ремонта на электротехническом оборудовании.

Напомним, 7 ноября, энергоблок отключили от сети в результате срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.

- В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, - сообщили в пресс-центре Калининской АЭС.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

ИСТОЧНИК KP.RU