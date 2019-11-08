2019-11-08T14:20:33+03:00
Общество

Третий энергоблок Калининской АЭС в Тверской области включен в сеть

Все четыре энергоблока находятся в работе
Ольга ТРОФИМОВА
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Все четыре энергоблока Калининской АЭС находятся в работе Фото: rosenergoatom.ruВсе четыре энергоблока Калининской АЭС находятся в работе Фото: rosenergoatom.ru
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8 ноября, в 00:19 ночи, энергоблок №3 Калининской АЭС в Тверской области включен в сеть после завершения краткосрочного ремонта на электротехническом оборудовании.

Напомним, 7 ноября, энергоблок отключили от сети в результате срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.

- В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, - сообщили в пресс-центре Калининской АЭС.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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