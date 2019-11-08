2019-11-08T13:45:56+03:00
Происшествия

Двое старшеклассников ограбили павильон с аксессуарами для смартфонов в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое подростков обокрали торговый павильон в КалязинеДвое подростков обокрали торговый павильон в КалязинеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В грабеже подозреваются двое несовершеннолетних молодых людей - 16 и 17 лет.

По версии следствия, 3 марта 2019 года один из старшеклассников, находясь в помещении магазина, расположенного в городе Калязине, через щель над входной дверью в торговый павильон с помощью подручного средства сделал отверстие в картонной коробке и открыто похитил мобильные аксессуары в количестве 25 штук на общую сумму 1 575 рублей.

Другой несовершеннолетний все это время наблюдал за входом в магазин. После совершения преступления молодые люди скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст.161 УК РФ

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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