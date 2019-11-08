2019-11-08T13:30:12+03:00
Происшествия

В Тверской области грабитель напал на жителя деревни

Злоумышленник позарился на деньги и личные вещи потерпевшего
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области полицейские задержали грабителяВ Тверской области полицейские задержали грабителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о грабеже в дежурную часть Кесовогорского отдела полиции МО МВД России «Кашинский» обратился 27-летний житель деревни Завидовская Горка. Мужчина рассказал, что вечером на улице Почтовая неизвестный, под угрозой применения насилия, открыто похитил у него денежные средства и личные вещи, которые находились в сумке. Ущерб составил более 7 000 рублей

Подозреваемого задержали по составленной ориентировке. Им оказался 32-летний неработающий ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.

Установлено, что подозреваемый причастен ещё к одному преступлению. Фигурант взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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