Жительница Тверской области "приютила" в своей квартире трех фиктивных мигрантов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-08T12:26:13+03:00

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Проверку соблюдения требований миграционного законодательства провела прокуратура Старицкого района.

Установлено, что жительница Старицы в августе 2019 года поставила на учет по месту пребывания в принадлежащем ей на праве общей долевой собственности жилом помещении троих иностранных граждан.

При этом предоставлять им жилье женщина не планировала.

По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), которое после утверждения прокурором обвинительного акта передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU