2019-11-08T12:19:41+03:00
Происшествия

Неудавшийся террорист-смертник из Твери на девять лет отправится в колонию

В отношении мужчины суд вынес обвинительный приговор
Ольга ТРОФИМОВА
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Пособник террористов отправится в колонию на девять лет Фото: УФСБ России по Тверской областиПособник террористов отправится в колонию на девять лет Фото: УФСБ России по Тверской области
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В Твери вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, осуществившему публичное оправдание международной террористической организации (МТО) "ИГИЛ", запрещенной в РФ.

Известно, что мужчина планировал совершить террористический акт.

- Противоправную деятельность Максима Цыцаркина, 1994 года рождения, своевременно пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области. В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 30, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205.2, ч. 2 ст. 280, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст. 223.1 УК России (приготовление к совершению террористического акта, публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, с использованием сети "Интернет", незаконное изготовление, приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ) собрана достаточная доказательная база для признания Цыцаркина виновным в совершении инкриминируемых преступлений, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тверской области.

Решением суда террорист приговорен к девяти годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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