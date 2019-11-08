Открыта продажа железнодорожных билетов из Твери в Крым

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-08T11:48:20+03:00

Доехать на поезде до полуострова можно будет за 38 часов

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В пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 декабря.

Прямиком из Твери добраться до южных городов можно будет на поезде №007А "Таврия" , следующего по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. С платформы железнодорожного вокзала в Твери он тронется в 19:22 по Московскому времени. Путь до Крыма займет 38 часов и 3 минуты.

Продажа билетов открыта за 60 суток, т.е. сейчас купить билет можно на любой день до 6 января. Поезд будет курсировать ежедневно.

Вплоть до 31 декабря билеты будут стоить дешевле. Цена на купе до Севастополя сейчас начинается с 3190 рублей, плацкарта - 2968 рублей. С 1 января стоимость существенно возрастет. Купе обойдется в среднем 4500 рублей с человека, плацкарт - от 3000 рублей.

Купить билеты можно на сайте или в мобильном приложении компании "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором пассажирских перевозок в Крым, а также в кассах на ж/д вокзалах и станциях.

ИСТОЧНИК KP.RU