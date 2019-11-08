2019-11-08T10:36:24+03:00
Происшествия

В Тверской области насмерть сбили пожилого мужчину

ДТП произошло в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
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В Осташкове насмерть сбили пешеходаВ Осташкове насмерть сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась вечером, 7 ноября, на ул. Загородная, в районе д. 27, в Осташкове, Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Опель Корса", совершила наезд на 70-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть с левой стороны по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Осташковскую ЦРБ, где в последствии скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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