В Тверской области насмерть сбили пожилого мужчину

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-08T10:36:24+03:00

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Авария случилась вечером, 7 ноября, на ул. Загородная, в районе д. 27, в Осташкове, Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Опель Корса", совершила наезд на 70-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть с левой стороны по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Осташковскую ЦРБ, где в последствии скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU