2019-11-08T09:29:09+03:00
Общество

На Театральной площади в Твери ограничено движение транспорта

Площадь будет перекрыта в течение дня
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на один день перекрыли Театральную площадьВ Твери на один день перекрыли Театральную площадьФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Движение и парковку транспорта на Театральной площади в Твери ограничили в 6:00 утра, 8 ноября. Перекрытия связаны с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел.

Парковаться на площади разрешили только автомобилям, обеспечивающим мероприятие. Соответствующее постановление опубликовала администрация Твери. Запрет будет действовать до 16:00 вечера пятницы.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты следования и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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