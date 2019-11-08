На Театральной площади в Твери ограничено движение транспорта
Площадь будет перекрыта в течение дня
В Твери на один день перекрыли Театральную площадьФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Движение и парковку транспорта на Театральной площади в Твери ограничили в 6:00 утра, 8 ноября. Перекрытия связаны с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел.
Парковаться на площади разрешили только автомобилям, обеспечивающим мероприятие. Соответствующее постановление опубликовала администрация Твери. Запрет будет действовать до 16:00 вечера пятницы.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты следования и выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU