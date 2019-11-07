В Тверской области трехлетний малыш попал под колеса внедорожника
ДТП произошло в Калязине
В Калязине ребенок попал под колеса авто Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, в темное время суток, 7 ноября, на ул. К. Маркса, в районе дома №30.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот наехал на трехлетнего мальчика-пешехода. Ребенок вырвался от бабушки, проходя мимо детского садика и угодил под внедорожник.
Малыша увезли в Калязинскую ЦРБ на обследование. Угрозы его жизни нет. Водитель без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU