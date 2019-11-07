На Волоколамском проспекте в Твери в любой момент может провалиться асфальт
На Волоколамском проспекте, около "Дома на Манежной", в Твери, начал проваливаться асфальт.
Небольшое углубление в дорожном покрытии образовалось уже давно, но раньше не представляло опасности для транспорта и пешеходов. Однако, в связи с обилием осадков в виде дождя и снега, провал начал увеличиваться, и теперь асфальт угрожает обрушиться в любой момент.
Опасный участок огорожен. Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее при движении.
Напомним, что в мае 2019 года поблизости от этого места уже проваливалось дорожное полотно. Тогда рабочим потребовалось несколько дней, чтобы отремонтировать поврежденный участок.
Раньше это было небольшое углубление, но с каждым днем оно увеличиваетсяФото: Ольга ТРОФИМОВА
Опасный участок огороженФото: Ольга ТРОФИМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU