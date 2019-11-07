На Волоколамском проспекте в Твери в любой момент может провалиться асфальт

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-07T19:48:34+03:00

Асфальт на Волоколамке может рухнуть в любой момент Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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На Волоколамском проспекте, около "Дома на Манежной", в Твери, начал проваливаться асфальт.

Небольшое углубление в дорожном покрытии образовалось уже давно, но раньше не представляло опасности для транспорта и пешеходов. Однако, в связи с обилием осадков в виде дождя и снега, провал начал увеличиваться, и теперь асфальт угрожает обрушиться в любой момент.

Опасный участок огорожен. Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее при движении.

Напомним, что в мае 2019 года поблизости от этого места уже проваливалось дорожное полотно. Тогда рабочим потребовалось несколько дней, чтобы отремонтировать поврежденный участок.

Раньше это было небольшое углубление, но с каждым днем оно увеличиваетсяФото: Ольга ТРОФИМОВА

Опасный участок огороженФото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU