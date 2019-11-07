2019-11-07T18:33:31+03:00
Общество

На 5000 рублей оштрафован предприниматель, продававший сигареты около школы в Тверской области

Торговля прекращена после вмешательства прокуратуры
Виктория ТУШКОВА
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Предприниматель нарушил пункт закона, запрещающий торговлю табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров до учебных учрежденийПредприниматель нарушил пункт закона, запрещающий торговлю табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров до учебных учрежденийФото: Евгения ГУСЕВА
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В прокуратуру Краснохолмского района обратился неравнодушный гражданин, сообщивший о нарушении "антитабачного" законодательства.

Прокурорская проверка постановила: нарушения есть. Некий предприниматель, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью, торговал сигаретами недалеко от школы. Тем самым он нарушил пункт закона, запрещающий торговлю табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров до учебных учреждений.

- Прокурором в адрес генерального директора ООО внесено представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Ну а директора наказали штрафом, который составил 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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