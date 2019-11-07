На 5000 рублей оштрафован предприниматель, продававший сигареты около школы в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-07T18:33:31+03:00

Предприниматель нарушил пункт закона, запрещающий торговлю табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров до учебных учреждений Фото: Евгения ГУСЕВА

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В прокуратуру Краснохолмского района обратился неравнодушный гражданин, сообщивший о нарушении "антитабачного" законодательства.

Прокурорская проверка постановила: нарушения есть. Некий предприниматель, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью, торговал сигаретами недалеко от школы. Тем самым он нарушил пункт закона, запрещающий торговлю табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров до учебных учреждений.

- Прокурором в адрес генерального директора ООО внесено представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Ну а директора наказали штрафом, который составил 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU