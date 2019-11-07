На 5000 рублей оштрафован предприниматель, продававший сигареты около школы в Тверской области
В прокуратуру Краснохолмского района обратился неравнодушный гражданин, сообщивший о нарушении "антитабачного" законодательства.
Прокурорская проверка постановила: нарушения есть. Некий предприниматель, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью, торговал сигаретами недалеко от школы. Тем самым он нарушил пункт закона, запрещающий торговлю табачными изделиями на расстоянии ближе ста метров до учебных учреждений.
- Прокурором в адрес генерального директора ООО внесено представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.
Ну а директора наказали штрафом, который составил 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU