Тверская область получила четыре награды Всероссийских премий «События России» и «Маршруты России»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-07T18:12:09+03:00

Наши туристические проекты в числе победителей регионального этапа конкурсов

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В Суздале состоялся второй региональный этап Всероссийских профессиональных премий «События России 2019» и «Маршруты России 2019».

В финал регионального этапа «Событий России» попали 138 событий и площадок, а в финал регионального этапа «Маршрутов России» - 86 маршрутов.

По итогам состязаний Тверская область была удостоена четырёх наград. Второе место премии «Маршруты России» в номинации «Культурно-познавательный маршрут» присвоено проекту «Государева дорога», который разработан региональным Министерством туризма.

- Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Ещё три призёра соревновались в премии «События России». В номинации «Культура. Гастрономические события» победителем стал фестиваль «Верещагин СырFest 2019». Он проходил в Конаковском районе минувшим летом и объединил экспертов и профессионалов сыроварения, частных сыроделов, любителей сыра.

В номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта» лучшими признаны Рождественские зимние игры «Oma Randa», и второе место в номинации «Площадка для проведения событий. Муниципальные образования» присуждено фестивалю карельской культуры «Oma Randa». Он проходит ежегодно в селе Козлово Спировского района.

Победители регионального этапа станут участниками общероссийского финала, который состоится в Москве в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU