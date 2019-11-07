Тверская область получила четыре награды Всероссийских премий «События России» и «Маршруты России»
В Суздале состоялся второй региональный этап Всероссийских профессиональных премий «События России 2019» и «Маршруты России 2019».
В финал регионального этапа «Событий России» попали 138 событий и площадок, а в финал регионального этапа «Маршрутов России» - 86 маршрутов.
По итогам состязаний Тверская область была удостоена четырёх наград. Второе место премии «Маршруты России» в номинации «Культурно-познавательный маршрут» присвоено проекту «Государева дорога», который разработан региональным Министерством туризма.
- Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину, - отметил губернатор Игорь Руденя.
Ещё три призёра соревновались в премии «События России». В номинации «Культура. Гастрономические события» победителем стал фестиваль «Верещагин СырFest 2019». Он проходил в Конаковском районе минувшим летом и объединил экспертов и профессионалов сыроварения, частных сыроделов, любителей сыра.
В номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта» лучшими признаны Рождественские зимние игры «Oma Randa», и второе место в номинации «Площадка для проведения событий. Муниципальные образования» присуждено фестивалю карельской культуры «Oma Randa». Он проходит ежегодно в селе Козлово Спировского района.
Победители регионального этапа станут участниками общероссийского финала, который состоится в Москве в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU