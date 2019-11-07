Пройти бесплатное обследование на диабет можно будет в Твери

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-07T17:41:08+03:00

Изменить размер текста: A A

День борьбы с диабетом отмечают ежегодно 14 ноября. К этой дате Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу». В рамкаж данной акции любой желающий может бесплатно сдать анализ на диабет.

Для этого необходимо заранее пройти тест, который позволит предварительно оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа. По результатам тестирования на указанный вами адрес электронной почти будет выслан промокод на бесплатный анализ.

Сделать его можно будет c 14 по 17 ноября во всех медицинских офисах CMD и медицинских учреждениях партнёров Центра молекулярной диагностики по всей России.

В Твери это:

- Петербургское шоссе, дом 75,

- улица Софьи Перовский, дом 14

- и улица Рыбацкая, дом 3.

СПРАВКА "КП"

Диабет - хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и использование гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови. При диабете 1-го типа (причины возникновения которого неизвестны) недостаток инсулина компенсируется инъекциями гормона. Диабет 2-го типа обусловлен неэффективным использованием инсулина организмом и часто является результатом образа жизни. Для такого диабета, в случае его своевременной диагностики, существуют эффективные методы профилактики и контроля над болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU