Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел поврежденный участок дороги в Вышневолоцком городском округе

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-07T16:14:30+03:00

В тверской области продолжаются восстановительные работы на поврежденных участках дорог Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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7 ноября губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Вышневолоцкий городской округ проинспектировал ход восстановительных работ на аварийном участке автодороги «М10 - Гирино», который из-за проливных дождей смыло водой.

По результатам осмотра объекта глава региона поручил создать оперативную группу из числа сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области и ООО «Тверь Водоканал». Специалистам предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к таким последствиям.

Напомним, что этот участок в Верхневолжье не единственный. Канал имени Москвы объявил в Тверской области паводковое положение. В зоне подтопления оказались несколько районов и городских округов, некоторые населенные пункты остались отрезанными от райцентров.

- В процессе проведения работ необходимо обеспечить транспортное сообщение населённых пунктов и бесперебойную работу экстренных служб. Согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания, - поручил Игорь Руденя.

Ситуация с затопленными территориями находится под личным контролем губернатора. Поставлена задача в максимально сжатые сроки восстановить безопасный проезд на подтопленных или поврежденных участках дорог.

Ситуация находится по личным контролем губернатора Игоря Рудени Фото: пресс-служба правительства Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU