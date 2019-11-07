2019-11-07T15:43:58+03:00
Общество

В ноябре мобильные бригады детских врачей посетят семь районов Тверской области

Специалисты окажут пациентам консультативную медицинскую помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Детские врачи проведут выездной прием в семи районах ВерхневолжьяДетские врачи проведут выездной прием в семи районах ВерхневолжьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В последних числах ноября мобильные бригады врачей из детской областной клинической больницы посетят семь районов Тверской области.

25 ноября мобильная бригада в составе нефролога, гастроэнтеролога, хирурга-уролога осмотрит детей Конаковского района. Прием пациентов будет проходить с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике ЦРБ Конаковского района на ул. Гагарина, д. 21, в Конаково.

28 ноября нефролог, хирург-уролог, кардиолог и специалист ЭКГ побывают в Кимрском районе. Пациентов примут с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике Кимрская ЦРБ, расположенной по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 61.

29 ноября детская бригада врачей: невролог, травматолог-ортопед и хирург-уролог осмотрит маленьких пациентов Нелидовского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского и Бельского районов. Прием будет проходить с 10:00 до 14:00 в детской поликлинике Нелидовской ЦРБ на ул. Кирова, д. 10, в Нелидово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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