2019-11-07T15:35:16+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут пожилого мужчину, который в октябре ушел из дома в Весьегонском районе

О пропавшем до сих пор ничего не известно
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ищут пропавшего жителя Весьегонского района Фото: vk.com/"ВПСО Сова Бежецк, Красный Холм, Сонково"В Тверской области ищут пропавшего жителя Весьегонского района Фото: vk.com/"ВПСО Сова Бежецк, Красный Холм, Сонково"
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Смирнов Виктор Федорович, 1956 года рождения, пропал в Весьегонском районе Тверской области.

В период с 26 октября по 1 ноября он ушёл из дома в деревне Бараново, Ивановского сельского поселения и до сих пор не вернулся.

Ориентировку на поиск мужчины опубликовал ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково" в соцсети.

Пропавший ростом 175 см, худощавого телосложения, голубоглазый, с короткими седыми волосами. Был одет в черную куртку, камуфляжную флисовую кофту, темные брюки и темные сапоги. При ходьбе мужчина шаркает ногами.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(920)682-04-05, 8(915)721-45-15 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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