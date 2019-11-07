Житель столицы попался на краже радиаторов отопления в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-07T14:55:03+03:00

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В Ржеве Тверской области сотрудники Росгвардии и полиции по "горячим следам" задержали домушника.

Правоохранителям стало известно, что из дома по ул. Савельева неизвестный похитил четыре радиатора отопления на сумму более 14 тысяч рублей, принадлежащих местному жителю.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к поискам злоумышленника. Мужчину удалось задержать, когда он переносил похищенное имущество. Им оказался 46-летний безработный житель Московской области.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU