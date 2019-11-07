В Тверской области компания молодых людей украла у знакомой 680 тысяч рублей
В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, двое из которых несовершеннолетние. Молодых людей подозревают в хищении денежных средств с банковского счета их знакомой.
По версии следствия, 23 октября 2019 года, пятеро человек перевели на одну из своих карт со счета знакомой деньги в сумме 680 тысяч рублей.
Деньги молодые люди поделили между собой и потратили на собственные нужды.
Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU