2019-11-07T14:35:31+03:00
Общество

На площади Ленина в Твери состоялась демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции

В ней приняли участие около 20 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери коммунисты вышли на демонстрациюВ Твери коммунисты вышли на демонстрациюФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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7 ноября на площади Ленина в центре Твери состоялась демонстрация, которую провела партия КПРФ. Акция была санкционирована с городской администрацией.

Пикет начался ровно в полдень и длился полчаса. Количество участников было заявлено 20 человек. Примерно столько и собралось под красными знамёнами на площади.

Так коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года.

Напомним, что в советскую эпоху 7 ноября был государственным праздником и "красным днем календаря". В этот день обязательные демонстрации трудящихся проходили в каждом городе страны.

В Твери отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери отметили годовщину Октябрьской революции 1917 годаФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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