На площади Ленина в Твери состоялась демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции
7 ноября на площади Ленина в центре Твери состоялась демонстрация, которую провела партия КПРФ. Акция была санкционирована с городской администрацией.
Пикет начался ровно в полдень и длился полчаса. Количество участников было заявлено 20 человек. Примерно столько и собралось под красными знамёнами на площади.
Так коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года.
Напомним, что в советскую эпоху 7 ноября был государственным праздником и "красным днем календаря". В этот день обязательные демонстрации трудящихся проходили в каждом городе страны.
В Твери отметили годовщину Октябрьской революции 1917 годаФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU