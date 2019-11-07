2019-11-07T12:47:16+03:00
Происшествия

Под путепроводом на трассе М-10 в Тверской области легковушка протаранила машину дорожных рабочих

Еще несколько человек пострадали в ДТП на трассах и региональных дорогах
Ольга ТРОФИМОВА
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Легковушка протаранила автомобиль дорожных рабочих Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Анатолий НикитинЛегковушка протаранила автомобиль дорожных рабочих Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Анатолий Никитин
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Утро 7 ноября выдалось щедрым на дорожно-транспортные происшествия. Что послужило тому причиной - летняя резина на автомобилях, гололед на дороге, невнимательность водителей или другие факторы - не известно, но подборка утренних ДТП неутешительна.

Одна из аварий произошла на трассе М-10, в Тверской области. Водитель на легковом автомобиле протаранил автомобиль дорожных рабочих.

О случившемся сообщили в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. В результате столкновения пострадал пассажир легковушки.

Легковушка протаранила автомобиль дорожных рабочих Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Анатолий Никитин

Легковушка протаранила автомобиль дорожных рабочих Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Анатолий Никитин

Позже водители заметили опрокинувшуюся на Сахаровском шоссе в районе деревни Аввакумово "Газель". Информации о пострадавших нет.

"Газель" опрокинулась в районе Аввакумово Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Руслан Тепляков

"Газель" опрокинулась в районе Аввакумово Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Руслан Тепляков

Еще одну легковушку вынесло с дороги возле поворота на Новинки на трассе М-10.

Возле разворота на Новинки легковушку вынесло с проезжей части Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Игорь Кольцов

Возле разворота на Новинки легковушку вынесло с проезжей части Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Игорь Кольцов

Три автомобиля столкнулись на Мигаловскй эстакаде. Два человека пострадали.

ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Торжокском районе на 215-м км +260 м от трассы М-10 автоледи на иномарке "Шевроле Авео" наехала на препятствие и вылетела в кювет. Тяжесть последствий и состояние пострадавшей уточняются. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщину увезли в больницу до прибытия патруля ГИБДД.

На М-10 автоледи наехала на препятствие и вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

На М-10 автоледи наехала на препятствие и вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает водителей о том, что на дорогах возможно налипание мокрого снега.

Автовладельцев просят проявить повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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