Под путепроводом на трассе М-10 в Тверской области легковушка протаранила машину дорожных рабочих
Утро 7 ноября выдалось щедрым на дорожно-транспортные происшествия. Что послужило тому причиной - летняя резина на автомобилях, гололед на дороге, невнимательность водителей или другие факторы - не известно, но подборка утренних ДТП неутешительна.
Одна из аварий произошла на трассе М-10, в Тверской области. Водитель на легковом автомобиле протаранил автомобиль дорожных рабочих.
О случившемся сообщили в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. В результате столкновения пострадал пассажир легковушки.
Легковушка протаранила автомобиль дорожных рабочих Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Анатолий Никитин
Позже водители заметили опрокинувшуюся на Сахаровском шоссе в районе деревни Аввакумово "Газель". Информации о пострадавших нет.
"Газель" опрокинулась в районе Аввакумово Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Руслан Тепляков
Еще одну легковушку вынесло с дороги возле поворота на Новинки на трассе М-10.
Возле разворота на Новинки легковушку вынесло с проезжей части Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь"/Игорь Кольцов
Три автомобиля столкнулись на Мигаловскй эстакаде. Два человека пострадали.
ДТП на Мигаловской эстакаде Фото: УГИБДД России по Тверской области
В Торжокском районе на 215-м км +260 м от трассы М-10 автоледи на иномарке "Шевроле Авео" наехала на препятствие и вылетела в кювет. Тяжесть последствий и состояние пострадавшей уточняются. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщину увезли в больницу до прибытия патруля ГИБДД.
На М-10 автоледи наехала на препятствие и вылетела в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает водителей о том, что на дорогах возможно налипание мокрого снега.
Автовладельцев просят проявить повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
ИСТОЧНИК KP.RU