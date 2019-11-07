За попытку сбыта наркотиков задержан житель Твери
Подозреваемый 25-летний мужчина был задержан сотрудниками наркоконтроля УМВД России по городу Твери на одной из улиц в Центральном районе при попытке сбыта наркотика.
В ходе обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического и растительного происхождения. По данным оперативников, подозреваемый намеревался распространять наркотик бесконтактным способом посредством "закладок" на территории города.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и сбыт наркотических веществ мужчине грозит пожизненное заключение.
Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU