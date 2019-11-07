2019-11-07T11:41:13+03:00
Происшествия

За попытку сбыта наркотиков задержан житель Твери

Мужчина собирался делать "закладки" на улицах областной столицы
Ольга ТРОФИМОВА
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Наркодилеру грозит пожизненный срокНаркодилеру грозит пожизненный срокФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подозреваемый 25-летний мужчина был задержан сотрудниками наркоконтроля УМВД России по городу Твери на одной из улиц в Центральном районе при попытке сбыта наркотика.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического и растительного происхождения. По данным оперативников, подозреваемый намеревался распространять наркотик бесконтактным способом посредством "закладок" на территории города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и сбыт наркотических веществ мужчине грозит пожизненное заключение.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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