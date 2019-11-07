СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-07T11:34:00+03:00

Тверские "Звезды" завоевали три комплекта золотых медалей на Кубке России по чир спорту Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области

Соревнования проходили в Орле со 2 по 4 ноября

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Всероссийские соревнования за Кубок России по чир спорту и фестиваль "Восходящие звезды" проходили в Орле со 2 по 4 ноября.

На двух площадках комплекса "ГРИНН" свое мастерство продемонстрировали спортсмены из 32 регионов России.

Тверскую область в дисциплинах перфоманс представили команды клуба чир спорта "Звёзды", в дисциплине чирлидинг - стантом школы чирлидинга "Розовая пантера".

- В результате в дисциплине "Смешанные станты" в возрастной категории "Мальчики/девочки" тверские спортсмены Виктория Вересова, Иван Данков, Руслана Рискиева и Андрей Шерстобоев заняли второе место, - сообщает пресс-служба областного комитета по физической культуре и спорту.

Все три команды клуба чир спорта "Звёзды" завоевали золотые медали в дисциплине "чир-фристайл-группа" в возрастных категориях девочки и юниорки и "чир-джаз-группа" в возрастной категории юниорки.

ИСТОЧНИК KP.RU