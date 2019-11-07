2019-11-07T11:34:00+03:00
Спорт

Тверские "Звезды" завоевали три комплекта золотых медалей на Кубке России по чир спорту

Соревнования проходили в Орле со 2 по 4 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверские "Звезды" завоевали три комплекта золотых медалей на Кубке России по чир спорту Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской областиТверские "Звезды" завоевали три комплекта золотых медалей на Кубке России по чир спорту Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области
Изменить размер текста:

Всероссийские соревнования за Кубок России по чир спорту и фестиваль "Восходящие звезды" проходили в Орле со 2 по 4 ноября.

На двух площадках комплекса "ГРИНН" свое мастерство продемонстрировали спортсмены из 32 регионов России.

Тверскую область в дисциплинах перфоманс представили команды клуба чир спорта "Звёзды", в дисциплине чирлидинг - стантом школы чирлидинга "Розовая пантера".

- В результате в дисциплине "Смешанные станты" в возрастной категории "Мальчики/девочки" тверские спортсмены Виктория Вересова, Иван Данков, Руслана Рискиева и Андрей Шерстобоев заняли второе место, - сообщает пресс-служба областного комитета по физической культуре и спорту.

Все три команды клуба чир спорта "Звёзды" завоевали золотые медали в дисциплине "чир-фристайл-группа" в возрастных категориях девочки и юниорки и "чир-джаз-группа" в возрастной категории юниорки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел поврежденный участок дороги в Вышневолоцком городском округе
В ноябре мобильные бригады детских врачей посетят семь районов Тверской области
В Тверской области ищут пожилого мужчину, который в октябре ушел из дома в Весьегонском районе
На проспекте Ленина в Твери две легковушки протаранили припаркованную машину
Житель столицы попался на краже радиаторов отопления в Тверской области
В Тверской области компания молодых людей украла у знакомой 680 тысяч рублей
На площади Ленина в Твери состоялась демонстрация по случаю годовщины Октябрьской революции
Под путепроводом на трассе М-10 в Тверской области легковушка протаранила машину дорожных рабочих
На Мигаловской эстакаде в Твери столкнулись три автомобиля
За попытку сбыта наркотиков задержан житель Твери
В Твери за неделю "скорая помощь" более 500 раз выезжала к детям
На Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети третий энергоблок
Грабитель проник в квартиру жителя Тверской области и отнял у него телефон
В Тверской области сигаретами торговали около школы
На трассе М-9 в Тверской области водитель на легковушке протаранил микроавтобус
На улице Коноплянниковой в Твери дерево упало на припаркованные машины
В Тверской области продолжают восстанавливать затопленные и поврежденные участки дорог
Тверь готовится к встрече с легендарным Юрием Норштейном
В областном центре стартовала запись на кастинги конкурса "Мисс Тверь 2020"
Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области
Триста тысяч рублей выделено на ремонт пострадавшего от урагана офиса врача общей практики в Тверской области
В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река